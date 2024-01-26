المحادثات مستمرة بين جميع الأطراف

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مبدئي مع شركة بوما للملابس الرياضية، من أجل رعاية الفريق الأول خلال السنوات القادمة.

الشركة الألمانية سبق أن تقدمت بعرض قيمته 200 مليون يورو لكل موسم مع إضافة المتغيرات، وبعدها تكثفت المفاوضات في الأسابيع الأخيرة، ليتم التوصل لاتفاق في النهاية.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن الاتفاق لا يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك في الوقت الحالي، لأن برشلونة عليه الانفصال تمامًا عن الشركة الحالية التي ترعاه وهي نايكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن برشلونة يواصل محادثاته مع المسؤولين في الشركة الأمريكية لإنهاء التعاقد، نظرًا للعرض المغري لبوما التي وضعت على الطاولة مبالغ مالية أكبر من ناحية الثوابت والمتغيرات.

وبعيدًا عن هذه الأرقام أكدت الشركة التزامها بتوسيع سوق التجارة الإلكترونية الدولية لمنتجات النادي على مستوى العالم وليس أوروبا فقط.

وأشارت "سبورت" إلى أن بوما أبدت استعدادها لدفع مكافأة مالية لبرشلونة في حالة الانفصال مع نايكي قبل نهاية العقد، ولكنها لن تدفع التعويض الذي سيتعين دفعه للشركة الأمريكية.

وتتمثل الصعوبة في الانفصال حاليًا في التعويض المتوقع دفعه لنايكي، لأن الشركة ستتكبد خسائر تصل قيمتها إلى 350 مليون يورو في حالة عدم تنفيذ العقد مع النادي الكتالوني.

وفي الوقت ذاته يحاول برشلونة الوصول إلى حل وسط، لعدم خسارة عرض بوما التي ستجعل قميص الفريق هو الأغلى في العالم بـ115 مليون يورو كثوابت تصل إلى 200 مليون مع إضافة المتغيرات.