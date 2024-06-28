تعويض بسيط على ما دُفع في مبابي.. خزينة ريال مدريد تنتعش!

انتعاشة في خزائن الميرينجي...

انتعشت خزائن ريال مدريد، اليوم الجمعة بعد الإعلان الرسمي من نادي ميلان، بالتعاقد مع أحد المواهب الشابة، من صفوف الميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الفريق الإيطالي، تعاقده بشكل نهائي مع أليكس خيمينيز، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، بعد تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب الشاب.

وأشار ميلان، إلى أنه وقع مع خيمينيز حتى صيف 2028، مع وجود خيار تمديد لعام آخر ينتهي في 2029.

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وقضى اللاعب صاحب الـ 19 عامًا، الموسم الماضي معارًا إلى الروسونيري، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في يناير، وفعل ميلان بند الشراء الموجود في عقده بقيمة 5 مليون يورو.

وتسعى إدارة ريال مدريد، لتعويض ما دفعته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للتعاقد مع كيليان مبابي، بعدما دفعت أكثر من 100 مليون يورو مكافأة توقيع للنجم الفرنسي، الذي انضم في صفقة انتقال حر.