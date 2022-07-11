تعنت ريال مدريد يصعب التخلص من عبء أسنسيو

النادي الملكي لا يريد تركه يرحل بسهولة!

كشفت تقارير صحفية عن تعقد في موقف اللاعب ماركو أسينسيو في صفوف ريال مدريد في ظل رغبة اللاعب في تحديد موقفه المستقبل في الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب سيجتمع مع كارلو أنشيلوتي في الساعات المقبلة عقب عودته من الإجازة للحديث حول مستقبله.

اللاعب يريد أمر من أمرين لا ثالث لهما، أولهما هو الحصول على عقد جديد في صفوف النادي الملكي أو تسهيل عملية رحيله عن صفوفهم.

اللاعب تلقى عدة عروض بحسب ما أكدت الصحيفة، لكن الأندية غير مستعدة لتلبية طلبات ريال مدريد المادية من أجل الحصول على خدماته.

وحدد النادي الملكي مبلغ 50 مليون يورو كسعر للنجم الإسباني، وهو الرقم الذي يصعب على الأندية دفعه في تلك الظروف للاعب احتياطي حتى لو كان يلعب لصالح بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكان نيوكاسل الإنجليزي ومعه ليفربول ضمن الأندية التي تسعى للحصول على خدمات اللاعب، لكن السعر الحالي لن يكون مناسبًا بالنسبة لهما.

جدير بالذكر أن عقد أسينسيو في ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه يستطيع الرحيل بشكل مجاني بحلول الصيف القادم.