تعنت باريس قد ينقل مبابي لريال مدريد بالمجان!

اللاعب يرفض التوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي

يظهر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، كأحد الأهداف المرشحة للانتقال إلى ريال مدريد، ولكن الخطوة ربما يتم تأجيلها لفترة أطول.

عقد مبابي مع باريس ينتهي في صيف عام 2022، وسط محاولات من النادي الفرنسي بإقناع اللاعب بالتجديد، وإغلاق الباب تماماً أمام مغادرته لصفوف الفريق.

وعلى الجانب الآخر يريد ريال الحصول على خدمات مبابي، ولكن خلال فترة الانتقالات الصيفية بالعام القادم 2021، لعدم توافر الأموال في الوقت الحالي.

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صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن الأمور تبدو في غاية الصعوبة على مبابي للانتقال لريال في أقرب فرصة ممكنة، رغم مماطلته في التوقيع على عقد جديد مع باريس.

ويرجع ذلك نظراً لتمسك ليوناردو المدير الرياضي لباريس بفكرة استمرار اللاعب بحديقة الأمراء وعدم بيعه سواء الصيف الحالي أو القادم، حتى لو كلفه الأمر رحيله بالمجان في 2022.

ويأتي ذلك نظراً للمكانة التي يتمتع بها اللاعب في باريس، حيث تعتبره إدارة النادي نجم فرنسا الأول وبطل العالم، والنجم الأساسي في مشروع جلب دوري أبطال أوروبا لخزائن النادي.

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ويخشى باريس في أن يتسبب رحيل المهاجم الشاب عن النادي الآن، في توجيه رسالة تشير لحالة من الضعف وفشل في الحفاظ على النجوم الكبار.

وتأتي هذه الأنباء تزامناً مع تصريحات يفان لي مي وكيل أعمال فيرلاند ميندي ظهير ريال، بأن مبابي كان سينضم للنادي الإسباني هذا الصيف لولا الأزمة المالية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا.