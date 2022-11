تعليق مثير من برونو فرنانديز عن مصافحة رونالدو الباهتة

نشر برونو فرنانديز، نجم فريق مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يعلق فيها على واقعة مصافحة كريستيانو رونالدو " الباهتة" له بمعسكر المنتخب.

وكان جواو ماريو، لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي، قد علّق على تفاصيل اللقطة المثيرة للجدل بين الثنائي خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: " لقد كانت مزحة بينهما، لأن برونو كان آخر الواصلين للمعسكر وسأله كريستيانو عما إذا كان قد جاء من إنجلترا بالقارب".

والتقطت الكاميرات لحظة دخول برونو إلى المعسكر وغرفة خلع ملابس الفريق، وظهر خلال مقطع الفيديو مصافحة فاترة من برونو لرونالدو.

Bruno Fernandes gave Cristiano Ronaldo a frosty reception as he re-joined with his Manchester United teammate for international duty. 👀 pic.twitter.com/UDWaQNGjYG