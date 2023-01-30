تعليق مثير من أجويرو على تواجد "سالت باي" في احتفالات الأرجنتين بكأس العالم

أجويرو يعلق على أزمة الشيف سالت باي بنهائي كأس العالم

أصر سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق، على أن احتفالات لاعبي الأرجنتين بالفوز بكأس العالم 2022 لم تتأثر بوجود سالت باي الشيف الشهير.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم قطر 2022 الشهر الماضي، بعد فوزهم على حامل اللقب منتخب فرنسا بضربات الجزاء الترجيحية.

وعلق أجويرو على اللقطة المثيرة للجدل التي حدثت بعد صافرة الحكم وبداية الاحتفالات بتواجد الشيف الشهير "سالت باي" على أرض الملعب في قطر وتسببت في الكثير من الانزعاج مع شعور الكثيرين بأنه أفسد احتفالات الفريق في لحظة تاريخية.

وقال مهاجم مانشستر سيتي السابق في تصريحات صحفية: "رأيت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عدة أيام حول سالت باي، لم أكن أدرك ذلك حتى بعد ساعات قليلة، كنا نحتفل من أجل ذلك شيء قيد الإعداد لسنوات عديدة لقد تعمقنا كثيرًا في ملاحظته ".

وتم تصوير سالت باي وهو يحمل الكأس الذي أصبح موضوع تحقيق بعد ذلك وحاول الاختلاط باللاعبين.

وقرر أجويرو الاعتزال بسبب مرض في القلب في عام 2021، لكنه صمم على الذهاب لقطر ودعم صديقه ميسي وبلاده الأرجنتين.

وتحدث أجويرو عن اعتزاله قائلًا: "للأسف أجبرت حالة قلبي على التقاعد المبكر لذلك لم أتمكن من العثور على مكان بين قائمة 26 لاعب في الملعب، ولكن تمكنت من أن أكون هناك من أجلهم بالطريقة التي يمكنني بها جعل مناخ غرفة تبديل الملابس إيجابيًا قدر الإمكان وتقديم مساهمتي".

ويواصل أجويرو اكتشاف طرق جديدة له بعد اعتزال كرة القدم بينما عاد سالت باي إلى الحياة ومطعمه.