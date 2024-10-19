تعليق رسمي من يوفنتوس: هذا هو موقفنا من بول بوجبا!

يوفنتوس يحسم مستقبل بوجبا...

حسمت إدارة يوفنتوس، موقفها من استمرار بول بوجبا، لاعب الفريق الإيطالي، داخل صفوف البيانكونيري، في الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن يعود النجم الفرنسي، إلى التدريبات في شهر يناير القادم، على أن يعود للمشاركة في المباريات، بداية من مارس، بعد تخفيف فترة إيقافه بسبب المنشطات إلى 18 شهرًا فقط.

وقال كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، في تصريحات لشبكة "DAZN": "موقفنا واضح بشأن بوجبا، إنه لاعب رائع، ولكنه كان بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة".

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وتابع: "ولهذا اضطرنا إلى الاستثمار في لاعبين آخرين في السنوات الأخيرة، فريقنا الآن مكتمل".

ويرتبط بوجبا، مع الفريق الإيطالي بعقد ينتهي في صيف 2026، إلا أن النجم الفرنسي، قد أكد أنه يطمح لخوض تجربة جديدة، ويفضل فسخ عقده مع فريقه بعد نهاية عقوبته.