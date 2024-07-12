تعليق "رسمي" يكشف حقيقة اقتراب انتقال دانييلي روجاني إلى دوري روشن

مدافع يوفنتوس تم ربط اسمه بأحد كبار الرياض

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، عن اقتراب دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس الإيطالي، من التواجد في دوري روشن السعودي بداية من الموسم المقبل.

وأكد الإعلامي الإيطالي ألفريدو بيدولا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على أن الشباب يفاوض روجاني واقترب من ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف ألفريدو أن دومينيكو تيتي المدير الرياضي في نادي الشباب هو من تفاوض مع روجاني من يوفنتوس، وأن الليوث قاموا برفع عرضهم إلى 6 ملايين يورو للاعب، و 3 ملايين يورو للنادي الإيطالي، على أن يوقع اللاعب عقدًا لمدة عامين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن رد تركي الغامدي المتحدث الرسمي لنادي الشباب عبر حسابه على منصة "إكس" على الخبر، ليؤكد على أنه غير صحيح بالمرة، مُطالبًا الجماهير بعدم الالتفات لتلك الأخبار.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "غير صحيح، ونرجو من جماهيرنا عدم الانجراف خلف الأخبار التي تهدف إلى استغلال اسم النادي للترويج لبعض اللاعبين".