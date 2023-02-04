تعليقًا على تصريحه الأخير .. وولفرهامبتون يسخر بقوة من كلوب!

وولفرهامبتون يرد على تصريحات كلوب بسخرية لاذعة

رد نادي وولفرهامبتون عبر حسابه على "تويتر" على تصريحات مدرب ليفربول، يورجن كلوب، عقب مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تفوق الذئاب على الريدز بثلاثة أهداف دون رد، وتحدث كلوب عن عدم أحقية احتساب الهدف الثالث لوولفرهامبتون.

وردًا على تصريحات الألماني عقب المباراة، نشر حساب وولفرهامبتون الرسمي على "تويتر"، نتيجة المباراة مع إلغاء الهدف الثالث للبرتغالي نيفيز، ليظل الفوز للذئاب بهدفين دون رد.

كلوب صرّح في المؤتمر الصحفي أنّ هدف وولفرهامبتون الثالث لا يجب أن يُحتسب، لأنّه جاء من أول تمريرة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني في ملعب ليفربول.

فوز الذئاب يقودهم للمركز ال 15، بفرق نقطتين عن منطقة الهبوط، لكن يظل الفوز على كلوب في تلك الظروف الصعبة التي يمر بها فريقه، أمرًا مميزًا.

ويواجه ليفربول مباراة صعبة جديدة، في الثالث عشر من فبراير، أمام إيفرتون، الذي تغلب على متصدر الدوري الإنجليزي، آرسنال بهدف نظيف.