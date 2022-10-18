"تعليقات غير لائقة".. كلوب مهدد بالإيقاف لخرق قواعد الكرة الإنجليزية!

كلوب تحت تهديد العقوبات

كشفت تقارير صحفية عن خضوع مدرب نادي ليفربول يورجن كلوب للتحقيق بعد الطرد الذي تحصل عليه في مواجهة مانشستر سيتي الماضية.

وكان المدرب الألماني قد حصل على البطاقة الحمراء بعد اعتراضه بشدة على الحكم المساعد بسبب عدم احتساب خطأ لصالح محمد صلاح في الشوط الثاني.

وكان ليفربول قد استطاع أن يفوز في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد بنتيجة 1-0، بعد أن ضمن "الملك المصري" النقاط الـ 3 للمباراة من خلال هدفه الرائع في شباك النادي السماوي.

وبحسب ما ورد من "BBC"، فإنه سوف يتم التحقيق مع كلوب بعد الطرد الذي حصل عليه، بسبب وجود بعض المخالفات التي تنص عليها لوائح الاتحاد الإنجليزي.

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حيث يتم اتهام يورجن بأنه قد خرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي "E3" التي تشمل "التعليقات غير اللائقة، والتي تؤدي إلى تشويه سمعة اللعبة، والتي تنطوي على التهديد أو الإساءة غير اللائقة أو الإهانة".

وأوضح تقرير "BBC" أن أمام المدرب البالغ من العمر 55 عامًا حتى يوم الجمعة للرد على هذا الاتهامات، وسيسمح له بالوقوف على الخط في مباراة ليفربول على أرضه ضد وست هام يوم الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أن المدرب الألماني كان قد اعتذر عن ردة فعله التي حدثت وطرد على إثرها في مباراة ليفربول وسيتي، وجاء ذلك بعد المباراة.

حيث اعترف كلوب: "حدث شيء ما في هذا الوضع، لست فخورًا بذلك. استحققت بطاقة حمراء، والطريقة التي كنت بها في هذه اللحظة غير صحيحة".