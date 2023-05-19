تعلم يا زيدان.. ممر شرفي "خطير" من ريال سوسييداد لبرشلونة!

هل تتذكرون ما فعله الفرنسي؟

سوف يقوم ريال سوسييداد بعمل ممر شرفي للاعبي برشلونة أثناء دخولهم ملعب "سبوتيفاي كامب نو" للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.

يأتي هذا ليذكرنا بسلوك مغاير من مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، والذي رفض أن يقوم لاعبو ريال مدريد بعمل ممر شرفي للاعبي برشلونة حين حسموا لقب الدوري الإسباني في موسم 2017-2018.

لكن هذا الممر سيكون "خطيرًا" على برشلونة، نظرًا لأن ريال سوسييداد فعل هذا في 3 مناسبات سابقة مع البلوجرانا، وانتهت 2 منها بفوز ريال سوسييداد نفسه.

الأولى كانت عقب تتويج برشلونة بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1979، وانتهت بفوز ريال سوسييداد 3-1، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراتهما في 1990-1991 بعد حصول برشلونة على لقب الدوري الإسباني.

لكن هناك مباراة ثالثة تمنح الأمل لبرشلونة وكانت عقب التتويج بكأس الملك عام 1988، ونجح آنذاك برشلونة في الفوز على ريال سوسييداد بهدفين نظيفين.