تعلم يا تشافي .. "سيئ الحظ هو من يقع في القرعة أمام برشلونة"

يبدو أن تشافي لم يتعلم أي شيء من مدربه السابق لويس إنريكي.

أوقعت قرعة الدوري الأوروبي برشلونة الذي جاء من دوري أبطال أوروبا في مواجهة مانشستر يونايتد في لقاء وصفه تشافي هيرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني بالظالم.

وقال تشافي بعد القرعة: "مرة أخرى لدينا المنافس الأكثر صعوبة، مانشستر يونايتد منافس عظيم، أسوأ ما يمكن أن نواجهه. سيتعين علينا التنافس بشكل جيد للغاية، لقد تحسنوا كثيرًا منذ وصول تين هاج".

تصريح تشافي يبدو عليه الانهزامية بعض الشيء، وكأن المدير الفني للنادي الكتالوني يضع المبررات المسبقة لنفسه ولفريقه حتى يفشل قبل أشهر من المواجهة.

اللقاء الذي يتحدث عنه تشافي لن يقام سوى في شهر فبراير المقبل، ولقد كان محقًا فهي مباراة صعبة بكل تأكيد، لكن هل كانت ظالمة أو هي الأصعب بين كافة الاحتمالات؟

حتى لو كانت كذلك، فيبدو أن تشافي لم يتعلم أي شيء من مديره الفني السابق الذي أحرز معه آخر بطولاته الكبيرة كلاعب قبل الرحيل عن برشلونة لويس إنريكي.

الرجل الذي سبق له أن واجه كبار أوروبا دون أن يصرح بتصريح واحد يحمل أي مبررات مسبقة للهزيمة رغم أنه في نسخة واحدة من دوري الأبطال لعب ضد باريس سان جيرمان وأياكس في دور المجموعات ثم واجه مانشستر سيتي وباريس من جديد ثم بايرن ميونخ ويوفنتوس في الأدوار الإقصائية.

وعندما تم سؤاله في قرعة نصف النهائي عن حظ النادي الكتالوني بعدما أوقعته في مواجهة بايرن ميونخ الخصم الأقوى بين الثلاثة المتاحين، كان رده واضحًا وصريحًا وقاطعًا، أرسل به رسالة محددة للجميع، ولنجوم فريقه قبل أي شخص آخر، وقال: "سيئ الحظ هو من يقع في القرعة أمام برشلونة".

رسالة مفادها أن النادي الكتالوني لا يمكن أن يخشى من أي خصم وهكذا يجب أن يكون الوضع لو أراد أي فريق أن يحقق البطولات، لكن يبدو أن تشافي لم يتعلم ذلك بعد.