"تعلم كيف تكون أبًا".. كايل والكر في ورطة كبرى بسبب اتهامات صديقته السابقة!

انتقادات لاذعة لنجم مانشستر سيتي في مرحلة مصيرية

مع اقتراب مانشستر سيتي من جولة حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وجد النجم الإنجليزي كايل والكر نفسه في دوامة من الأزمات بسبب علاقاته العاطفية.

ووجهت لورين جودمان، عشيقة كايل والكر السابقة، انتقادات لاذعة لنجم مانشستر سيتي، بسبب سؤال أطفالها عن والدهما الغائب دائمًا.

وكان كايل والكر (33 عامًا) على علاقة غرامية مع جودمان، وأنجبا طفلين، على الرغم من دخوله في علاقة طويلة الأمد مع زوجته آني كيلنر، التي اعترف فيما بعد بخيانتها.

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ونشرت جودمان رسالة هجوم لاذعة ضد والكر عبر حسابها بمنصة "إنستجرام"، قالت فيها: "نعم كان الأمر صعبًا لكنني وجدت حلًا. قد لا يتفق البعض مع ذلك ولكني أفضل أن يعرف أطفالي أن الأمر ليس بسببهم".

وأضافت: "إنها قضية الشخص الآخر. حتى لا يعتقدوا أن هناك شيئًا خاطئًا معهم وتنمو لديهم عقدة، عندما يسألونني (أين أبي؟)، أقول ببساطة: أباكم يعمل في كرة القدم وأتذكر أنه كان عليه العودة إلى المدرسة ليتعلم كيف يكون أبًا جيدًا".

وفي وقت سابق من هذا العام، اعترف ووكر بأنه اتخذ "خيارات غبية وقرارات حمقاء" بشأن إنجابه "طفلًا سريًا" وكيفية معاملته لزوجته آني، قائلًا: "ما فعلته أمر فظيع وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة".

وأضاف: "لقد اتخذت خيارات وقرارات حمقاء. لا أستطيع أن أبدأ في التفكير أو تخيل ما تمر به آني، أنا مدين للجميع بأن أفعالي تسببت في الكثير من الألم".