فيديو | تعلم الدرس جيدًا .. عبد الرحمن العبود وموقف رائع مع نونو سانتو

العبود شارك بديلًا في مواجهة الاتحاد وضمك، لكن أخرجه نونو سانتو بعد ربع ساعة فقط، فماذا فعل اللاعب؟

shahid

في ليلة الأمس فقط تأكد جمهور الاتحاد السعودي أن لاعبهم عبد الرحمن العبود قد تعلم الدرس جيدًا من مدربه البرتغالي نونو سانتو، بعد موقفه الرائع أمام ضمك.

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العميد حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام ضمك بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من المباراة، طرد ظهير العميد أحمد بامسعود بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليضطر سانتو لإخراج عبد الرحمن العبود الذي نزل في الدقيقة 62 بعد ربع ساعة فقط من الدفع به، ليدفع بزكريا هوساوي بدلًا منه، ليدعم الجانب الدفاعي في الفريق في ظل النقص العددي.

لكن وبينما كانت لقطة من شأنها أن تغضب العبود إلا أن اللاعب فاجأ الجميع بتوجهه لمدربه مصافحًا إياه، في موقف أشاد به الجمهور الاتحادي.

هذا الموقف يؤكد أن العبود تعلم الدرس جيدًا بعدما كان المدرب البرتغالي قد استبعده في فترة من الفترات في الموسم الجاري في أكثر من مباراة، لأسباب انضباطية لاعتراضه للاستبعاد في إحدى المباريات.

جدير بالذكر أن الاتحاد يهيمن حاليًا على صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه.

Shahid