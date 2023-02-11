تعلمًا من درس الأهلي واستعدادًا للمغاربة .. وزير الرياضة يُفاجئ الهلال بقرار مهم

الهلال يُواجه مساء اليوم ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية

تتوجه أنظار الجمهور السعودي مساء اليوم نحو ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله في الرباط لمتابعة نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال وريال مدريد.

الزعيم كان قد تخطى فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة 3-2 فيما أقصى ريال مدريد النادي الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وسيلتقي في وقت مبكر الخاسران لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

مباراة الأهلي والريال كانت قد شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الجماهير المغربية التي دعمت وشجعت الفريق الإسباني بقوة حتى بدا أن اللقاء يُقام في مدريد وليس الرباط، وقد أحدث ذلك الأمر موجة من الغضب والاستياء لدى الجمهور والإعلام المصري.

السعودية يبدو أنها تعلمت الدرس جيدًا واحتاطت لتكرار الأمر نفسه في النهائي بوقوف المغاربة مع ريال مدريد، ولذا اتخذ وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قرارًا مهمًا لدعم الهلال خلال اللقاء.

الوزير وجه تعليماته بنقل رابطة مشجعي الهلال "القوة الزرقاء" إلى الرباط لحضور اللقاء ودعم الهلال من أرض الملعب أملًا في عودته باللقب الثمين.

وقد توجه الهلال بالشكر للوزير على هذا القرار الذي كان بمثابة المفاجأة السعيدة للنادي وجماهيره وخاصة مجموعة القوة الزرقاء التي تخلق أجواءً رائعة في المدرجات خلال مباريات بطل آسيا.