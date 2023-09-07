تعطيل صفقة أفضل لاعب في مصر .. صدمة في الشباب خلال ساعات الميركاتو الأخيرة

اللوائح قد تنقذ صصفقة الشباب المنتظرة..

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إحدى الصفقات الجماهيرية المطلوبة في نادي الشباب السعودي يبدو أنها ستفشل في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري.

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الميركاتو سيغلق أبوابه في المملكة مع حلول منتصف ليل اليوم الخميس، والجميع يسابق الزمن لوضع الرتوش الأخيرة على صفقات.

وبالنسبة لنادي الشباب، فوفقًا للإعلامي الرياضي عماد الصائغ فإن العضو الذهبي الأمير عبد الرحمن بن تركي قام بتحويل مقدم عقد تعاقد النادي مع أحمد سيد "زيزو"؛ جناح الزمالك المصري، المقدر بـ10 ملايين ريال، لخزينة النادي، لكن تعطلت الصفقة.

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وأوضح الإعلامي أن رفض مدافع الليوث إياجو سانتوس تسوية عقده، تسبب في تعطيل الصفقة حتى الآن، رغم تكفل العضو الذهبي بكامل مبلغ التسوية.

لكن هناك فرصة أمام الشباب لإبرام الصفقة، إذ أن لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تسمح للأندية بتسجيل عدد غير محدد من اللاعبين غير السعوديين، خلال فترات التسجيل، على أن تحدد الثمانية أجانب النهائيين، قبل 15 من سبتمبر الجاري، وهي مهلة كافية لإقناع إياجو بالرحيل.

يذكر أن زيزو حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم الماضي، وسعى أكثر من نادٍ سعودي لضمه خلال المواسم الأخيرة، لكن تمسك الزمالك به، ينهي المفاوضات في كل مرة.

SHAHID