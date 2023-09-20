"تعطونا رونالدو ونعطيكم نيمار" .. صفقة تاريخية مقترحة بين النصر والهلال!

تعرف على تفاصيل الصفقة المقترحة!

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على الرغم من أن جماهير الهلال والنصر سعداء بتواجد البرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفهما بالترتيب، إلا أن هناك اقتراحًا جماهيريًا بإجراء صفقة تبادلية تاريخية!

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ونجح النصر في ضم رونالدو في شتاء 2023، حيث يقدم معه أفضل المستويات خلال الوقت الحالي، في حين نيمار انضم إلى الهلال خلال صيف 2023، ولم يشارك معه إلا في مباراتين فقط حتى الآن.

وانتشر وسم "تعطونا رونالدو ونعطيكم نيمار" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ليُصبح ضمن الأكثر تداولًا بين الجماهير خلال الساعات الماضية.

وقامت جماهير الناديين الهلال والنصر بالسخرية من الوسم المنتشر والذي أصبح ضمن الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية عبر منصة "إكس".

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ويبدو أن الوسم كان الهدف منه المداعبة بين الجماهير فقط، حيث تمسك جمهور النصر باستمرار رونالدو، في حين تمسك أيضًا الجمهور الهلالي باستمرار نيمار.

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