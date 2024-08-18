شاهد الوهم.. تعطل تقنية الفيديو يثير الجدل في الدوري الإنجليزي!

تقنية الفيديو تثير الجدل في بداية الدوري الإنجليزي...

أثار حكم مباراة إيفرتون وبرايتون، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، الجدل بسبب تعطل شاشة تقنية الفيديو، في مباراة الفريقين يوم أمس السبت.

وسقط إيفرتون، على ملعب ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة، من برايتون، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، في الجولة الأولى من البريميرليج.

والتقطت عدسات الكاميرات لقطة لحكم المباراة، وهو يتابع إحدى الكرات على شاشة تقنية الفيديو، ولكن الشاشة لم تكن تعمل، ويظهر عليها فقط شعار الدوري الإنجليزي، مما أثار الجدل حول ما فعله الحكم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الشاشة الرئيسية بالفعل كانت معطلة، ولكن هناك شاشة احتياطية تكون في الأسفل، وهي ما كانت يتابع الحكم عليها الحالة التحكيمية.

جدير بالذكر أن إيفرتون، سيكون على موعد مع مباراة قوية أمام توتنهام يوم السبت القادم في الجولة الثانية من البريميرليج، بينما سيلعب برايتون أمام مانشستر يونايتد، في افتتاح الجولة ذاتها.