في نهاية الرحلة التاريخية .. هدايا "عجيبة" من إيران وبرسبوليس إلى رونالدو ونجوم النصر

هدايا تذكارية في نهاية رحلة نادي النصر إلى إيران

عاش الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أجواءً أكثر من رائعة، خلال الأيام القليلة الماضية، على هامش زيارته التاريخية إلى العاصمة الإيرانية "طهران".

النصر فاز (2-0) على مستضيفه برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي داوود إيكدري، عن منح الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وزملاءه في نادي النصر والجهازين الفني والإداري، سجادًا منسوجًا يدويًا، من قِبل فناني محافظة أردبيل.

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وأوضح إيكدري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن مجلس إدارة نادي برسبوليس من ناحيته، قدّم لأعضاء قلعة العالمي، عطورًا تحمل العلامة التجاري للفريق الإيراني.

جدير بالذكر أن النصر، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني، بينما يقبع برسبوليس في القاع، بدون أي نقطة.