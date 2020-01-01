تعرف على سبب تواجد قميص الهلال في غرفة ديبالا

ظهر قميص نادي الهلال ضمن الهدايا التي يمتلكها اللاعب الأرجنتيني

نشر اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا صورة لبعض الهدايا التي حصل عليها خلال مسيرته الرياضية المختلفة وذلك أثناء تواجده بالحجر الصحي الذي فرضته إدارة يوفنتوس الإيطالي.

ديبالا متواجد منذ أشهر في زيارة السعودية ضمن مناسبات مختلفة برفقة منتخب بلاده أو فريقه يوفنتوس، وكان آخرها عندما خسر برفقة فريقه نهائي السوبر الإيطالي أمام لاتسيو في المباراة التي استضافها ملعب جامعة الملك سعود الخاص بنادي الهلال.

وظهر قميص نادي الهلال ضمن الهدايا التي يمتلكها اللاعب الأرجنتيني ولاعب يوفنتوس الحالي، ضمن العشرات من القمصان التي يمتلكها.

المزيد من الفرق

عبدالله الحنيان الإعلامي المُقرب من نادي الهلال كشف عن سر تواجد قميص الهلال داخل غرفة ديبالا وغرد قائلاً : " القميص في الصورة حصل عليه ديبالا من إدارة العلاقات العامة في الهلال أثناء تدريبات منتخب الأرجنتين بمقر النادي".

ويتواجد ديبالا حاليًا في الحجر الصحي، بعد إصابة أكثر من زميل له بفيروس كورونا، مما تسبب في إيقاف الدوري الإيطالي بشكل كامل.

وكانت تقارير قد تحدثت عن إصابة اللاعب إلا إنها عادت ونفت بشكل قاطع، الشائعة التي تم تداولها في بشأن إصابة باولو ديبالا بفيروس كورونا.