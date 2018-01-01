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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تعرف على تشكيل الهلال والأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية

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تنتظر جماهير الكرة السعودية مشاهدة مباراة قوية بين كلا الفريقين في صراع المنافسة على لقب الموسم الحالي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

دقائق وتنطلق مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال والأهلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنتظر جماهير الكرة السعودية مشاهدة مباراة قوية بين كلا الفريقين في صراع المنافسة على لقب الموسم الحالي.

وقبل دقائق من انطلاق مباراة الفريقين نستعرض لكم فيما يلي تشكيل الفريقين في المباراة :

اختيارات المحررين

تشكيل الهلال :

حراسة المرمى : علي الحبسي

خط الدفاع : محمد البريك – بوتيا – على البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط : محمد كنو – عبدالله عطيف

خط وسط مهاجم : كاريلو – كارلوس إدواردو – سالم الدوسري

خط الهجوم : جوميز

تشكيل الأهلي

 حراسة المرمى : محمد العويس

خط الدفاع : سعيد المولد – باولو دياز – محمد آل فتيل – محمد عبد الشافي

خط الوسط : جوزيف دي سوزا – نوح الموسى – حسين المقهوي

خط الهجوم : عبدالله السعيد – حسين المقهوي – عمر السومة

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