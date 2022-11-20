تعرف على ألقاب المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022

ألقاب مختلفة للمنتخبات تتميز بها وتمتد لجذور ثقافية وحضارية، وفي التقرير التالي من موقع سنتعرف على لقب كل منتخب يشارك في مونديال قطر 2022....

يتميز كل منتخب في العالم بلقب له جذور ثقافية وحضارية في بلده، وتتفاخر الجماهير بشعارات وأعلام منتخباتها الوطنية.

ومع تنظيم قطر لكأس العالم 2022، سنرى العديد من الأعلام والشعارات في مختلف الشوارع والميادين القطرية، التي كما ذكرنا سابقًا لها تاريخ وجذور ثقافية لكل بلد.

والسؤال الآن، من أين جاءت الألقاب التي تُطلق على المنتخبات؟ دعونا نُلقي نظرة سريعة على قصص ألقاب المنتخبات المشاركة في البطولة.

ما هي ألقاب المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022؟

تختلف ألقاب المنتخبات، فمنهم من يدل على أحد الرموز التاريخية في البلد مثل فرنسا التي تشتهر بالديوك الفرنسية، أو بأمور ثقافية وحضارية مثل الأرجنتين التي تشتهر برقصة التانجو، أو البرازيل التي تعرف باسم راقصو السامبا.

وعلى الصعيد العربي يشتهر منتخب قطر المنظم للبطولة، باسم العنابي بينما يعرف المنتخب السعودي باسم الأخضر، ومنتخب المغرب يشتهر باسم أسود الأطلس، وتونس باسم نسور قرطاج.

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