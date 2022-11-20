تعرف على ألقاب المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022
يتميز كل منتخب في العالم بلقب له جذور ثقافية وحضارية في بلده، وتتفاخر الجماهير بشعارات وأعلام منتخباتها الوطنية.
ومع تنظيم قطر لكأس العالم 2022، سنرى العديد من الأعلام والشعارات في مختلف الشوارع والميادين القطرية، التي كما ذكرنا سابقًا لها تاريخ وجذور ثقافية لكل بلد.
والسؤال الآن، من أين جاءت الألقاب التي تُطلق على المنتخبات؟ دعونا نُلقي نظرة سريعة على قصص ألقاب المنتخبات المشاركة في البطولة.
ما هي ألقاب المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022؟
تختلف ألقاب المنتخبات، فمنهم من يدل على أحد الرموز التاريخية في البلد مثل فرنسا التي تشتهر بالديوك الفرنسية، أو بأمور ثقافية وحضارية مثل الأرجنتين التي تشتهر برقصة التانجو، أو البرازيل التي تعرف باسم راقصو السامبا.
وعلى الصعيد العربي يشتهر منتخب قطر المنظم للبطولة، باسم العنابي بينما يعرف المنتخب السعودي باسم الأخضر، ومنتخب المغرب يشتهر باسم أسود الأطلس، وتونس باسم نسور قرطاج.
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|المنتخب
|اللقب
|قطر
|العنابي
|السعودية
|الأخضر
|تونس
|نسور قرطاج
|المغرب
|أسود الأطلس
|هولندا
|الطواحين
|السنغال
|أسود التيرانجا
|الإكوادور
|أمارييوس
|إنجلترا
|الأسود الثلاثة
|إيران
|أسود فارس
|الولايات المتحدة الأمريكية
|يانكيز
|ويلز
|التنانين
|الأرجنتين
|راقصو التانجو
|المكسيك
|إل تري كولور
|بولندا
|نسور بولندا
|فرنسا
|الديوك
|الدنمارك
|الديناميت
|أستراليا
|الكنغر
|إسبانيا
|لاروخا
|ألمانيا
|الماكينات
|اليابان
|الساموراي
|كوستاريكا
|لوس تيكوس
|بلجيكا
|الشياطين الحمر
|كرواتيا
|فاتريني
|كندا
|الحمر
|البرازيل
|راقصو السامبا - السيليساو
|صربيا
|النسور
|سويسرا
|منتخب الصليبيين
|الكاميرون
|الأسود غير المروضة
|البرتغال
|أحفاد فاسكو دي جاما
|غانا
|النجوم السوداء
|كوريا الجنوبية
|محاربو التايجوك
|أوروجواي
|السيلستي