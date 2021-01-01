من هم أفضل اللاعبين العرب في فيفا 21؟ وما هو تقييم محمد صلاح؟

تعرف على من هم أفضل اللاعيبين العرب في فيفا 21؟ وتقييم محمد صلاح في فيفا 21؟

الكثير من عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة يهتمون أيضًا بكرة قدم في ألعاب الفيديو والتي أبرزها لعبة فيفا.

ومع الاصدار الأخير من اللعبة لسنة 21، يتسائل الجميع عن تقييم اللاعبين المفضلين وترتيب المحترفين العرب والذي يتربع على القائمة النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح.

تصدر نجم ليفربول محمد صلاح قائمة اللاعبين العرب في فيفا 21، وفي المركز التاسع على المستوى العالمي، ولكن مع وجود حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك في المركز السادس، فيعتبر الفرعون المصري في المركز الثامن.

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بينما جاء النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في المركز التاسع والستين عالميًا والمركز الثاني عربيًا.

وجاء المتألق المغربي حكيم زياش في المركز الـ72 عالميًا والثالث على مستوى العرب.

وسنتابع معًا ترتيب اللاعبين العرب في فيفا 21.

ماهو ترتيب أفضل اللاعبين العرب وترتيب محمد صلاح في فيفا 21؟