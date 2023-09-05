"تعرض لتهمة التآمر ضد الهلال" .. تسريب اسم رئيس الرابطة السعودية المرتقب

قرار مرتقب خلال الأيام القليلة الماضية

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"نصراوي يتآمر ضد نادي الهلال".. هكذا تم اتهام الاسم المرشح بقوة؛ لتولي منصب رئيس الرابطة السعودية المحترفة، خلال الفترة القادمة.

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هذا الاسم؛ هو سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي الحالي للرابطة، والذي تم تكليفه في بداية الميركاتو الصيفي الحالي، بالتفاوض مع النجوم العالميين؛ للانضمام إلى أندية صندوق الاستثمارات السعودي "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي".

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، سيُعاد خلال الأيام القليلة القادمة، تشكيل مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بقيادة اللذيذ.

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وكشفت الصحيفة، عن أن المهندس عبد العزيز العفالق، سيكون خارج مجلس الإدارة، وقد يضطلع بمسؤوليات أخرى، نظير الخبرات التي يتمتع بها.

وكانت جماهير الهلال، قد اتهمت اللذيذ، بالتآمر ضد الفريق؛ بسبب فشل صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في بداية الميركاتو، وتأخر التعاقد مع النجوم العالميين.

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي نجح بعد ذلك، في التعاقد مع العديد من النجوم العالميين؛ أبرزهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.

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