"تعرضنا للظلم" .. مدرب الفتح يُثير الجدل بعد خسارة النصر!

المدرب الكرواتي يؤكد على أن فريقه لا يستحق الهزيمة أمام النصر

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عبر المدرب الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لفريق نادي الفتح، عن عدم رضاه لخسارة فريقه أمام النصر، مؤكدًا على أن فريقه هو من يستحق الانتصار.

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وحقق النصر الفوز على الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال بيليتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة رائعة وكان من الممكن أن نفوز على النصر، لأن هناك ركلة جزاء لم تحتسب من جانب الحكم للاعبنا مراد باتنا".

المدرب الكرواتي أضاف: "سبب تعثراتنا في دوري روشن السعودي، هو الغيابات الكثيرة، حيث لم نكتمل إلا في مباراة النصر، وقدمنا مباراة قوية ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

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واختتم بيليتش عن سبب انفعاله في المباراة، حيث قال: "أريد أن فريقي يفوز، ولذلك فإن الانفعا تصرف طبيعي لأي مدرب".

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