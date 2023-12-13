"تعرضنا للسرقة".. نجم تشيلسي السابق: كلوب دفعنا لشراء الوهم بملايين!

خدعة العبقري الألماني تورط البلوز!

يرى جلين جونسون، نجم تشيلسي السابق، أن البلوز تعرض لخدعة خلال المزايدة التي دخلها مع ليفربول، من أجل الفوز بصفقة مويسيس كايسيدو.

وتعاقد تشيلسي مع اللاعب الإكوادوري، قادما من بورنموث مقابل 115 مليون جنيه إسترليني، بعد صراع مع ليفربول الذي قدم عرضا لمويسيس، لكن الأخير فضل الانتقال للبلوز، ورغم ذلك لم يساهم مع الفريق بأي شيء خلال 17 مباراة خاضها.

هذا الأمر دفع مدرب ليفربول يورجن كلوب للحديث بطريقة ساخرة، مؤكدا أنَّ فريقه كان محظوظًا عندما أخفق في التعاقد مع مويسيس كايسيدو الذي اختار اللعب للبلوز، بينما هو فاز بصفقتي واتارو إندو ودومينيك سوبوسلاي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جونسون في تصريحاته لشبكة "بيتفريد"، إن كايسيدو فشل في الارتقاء للضجة التي أحدثها انتقاله إلى البلوز، موضحًا: "إنه لاعب جيد للغاية، لكنني لا أعتقد أنه يرقى إلى مستوى الضجيج الهائل عندما كان ليفربول وتشيلسي يتقاتلان عليه وكان ذلك حديث المدينة".

وأضاف: "لقد كلف تشيلسي الكثير من المال. هل كان يستحق هذا الثمن؟ على الأغلب لا، لم يكن لدى برايتون سوى فرصة واحدة لبيعه، لذلك من الواضح أنهم استغلوا هذا الصراع للفوز بأكبر قدر ممكن من المال، ونجحوا في ذلك. سأظل أقول إنها صفقة جيدة، لكن ليس بهذا السعر".

كما يشعر جونسون بخيبة أمل أيضًا من صفقة ميخايلو مودريك، الذي كلف تشيلسي 89 مليون جنيه إسترليني (109 ملايين دولار) بعد سباق آخر مع آرسنال، ورغم ذلك لم يساهم سوى بهدفين فقط وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.