تعديل مفاجئ في خطة الاتحاد .. "بقاء نجم الفريق بعد تنظيم حفل وداعه"

تحول طارئ في ملف الاتحاد قبل الموسم الجديد..

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة داخل أروقة نادي الاتحاد، بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الاستعداد للمُوسم الرياضي الجديد.

وأفادت صحيفة "المدينة" بأن الاتحاد يفكر في العدول عن قرار رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، رغم الإعلان عن ختام مشواره مع العميد في وقت سابق؛ نظرًا لما يتمتع به من احترافية وانضباط، ومستوى فني عالٍ.

وكانت إدارة الاتحاد قد استقرت على عدم تجديد عقد جروهي، والذي تم استبعاده من قائمة أجانب الفريق في المسابقات المحلية، منذ فترة التسجيل في الشتوية، قبل الإعلان عن رحيله رسميًا بعد نهاية الموسم الرياضي 2023-2024، فيما استعان الاتحاد بالحارس عبد الله المعيوف، في القائمة الأساسية للفريق مع غياب جروهي، إلا أن المعيوف لم يقدم المستوى المأمول منه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح التقرير أن مارسيلو جروهي يمتلك عرضين محليين، من أجل التعاقد معه في الموسم المُقبل، فيما كان الحارس على رادار أندية البرازيل خلال الفترة الماضية، بينما كان راتب اللاعب هو العائق وراء عودته إلى بلاده.

وانتقل مارسيلو جروهي إلى صفوف الاتحاد في يناير 2019، قادمًا من جريميو البرازيلي، ولعب الحارس البرازيلي دورًا بارزًا في قيادة العميد للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، خلال موسم 2022-2023، والذي شهد رقمًا قياسيًا لمارسيلو بالحفاظ على نظافة شباكه في 18 مباراة بموسم واحد، وهو رقم تاريخي في الدوري السعودي.

ونظم الاتحاد حفل وداع للثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي ورومارينيو، على هامش التحضيرات لمباراة النصر، في الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، فيما جاءت رسالة العميد إلى حارسه البرازيلي على النحو التالي..

"إلى الحارس الذي طالمنا ذاد عن العرين بكل ما يملك، إلى الرمز الذي لطالما كان الأمان لمرمى الاتحاد، إلى النمر الذي ظل حاسمًا طيلة خمس سنوات بقفازاته وتصدياته. إليك يا غروهي، تحية طيبة وبعد. نود فقط شكرك على كل ما قدمت للعميد، على كل لحظة أظهرت لنا فيها شغفك، وآمنّا فيها بالفوز بفضل تفانيك، وعلى كل مباراة تركت فيها شيئًا من إرثك.

قلوبنا ممتنة لك دائمًا، بقدر تلك الذكريات التي خلفتها وراءك وبقدر كل الأيام التي قضيناها سويًا. مع حبنا الدائم وتقديرنا الكبير. نادي الاتحاد ولاعبوه وجمهوره".