القانون سيخضع للتجربة قريبًا

يستعد المشرعون في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، للخروج بقانون جديد سيُغير كثيرًا من شكل اللعبة خاصة بالنسبة لحراس المرمى.

بعد تطبيق تكنولوجيا خط المرمى إلى حكام الفيديو المساعدين، وقوانين لمسة اليد، حان الوقت الآن للتصدي إلى ظاهرة إضاعة الوقت التي يرتكبها العديد من الحراس لقتل المباريات.

القوانين الحالية تمنع حارس المرمى من الإمساك بالكرة لمدة تزيد عن ست ثوان، ولو فعل ذلك سيتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة من مكان المخالفة، ومن الناحية العملية، نادرًا ما يطبق الحكام هذه القاعدة، باعتبار أن الركلة الحرة داخل منطقة الجزاء عقوبة كبيرة قد تؤدي للتسجيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شبكة "ESPN" الأمريكية قالت إن مجلس الاتحاد الدولي اتجه إلى حل بديل، وهو استعادة الخصم للكرة إما من خلال ركلة ركنية أو رمية تماس، يتم تنفيذها من جانب الملعب الأقرب إلى مكان تواجد حارس المرمى الذي أضاع فيه الوقت.

وسيتم زيادة الحد الزمني لإمساك الحارس بالكرة إلى ثماني ثوانٍ، على أن يبدأ الحكام في حسابها عندما يكون لدى حارس المرمى سيطرة واضحة على الكرة بيديه، مع رفع اليد للإشارة إلى العد التنازلي من خمس ثوان إلى الصفر.

ومن المقرر أن يتم تجربة القاعدة الجديدة في المسابقات التي لا تتضمن فرقًا من أعلى مستويين محليين، أو فرق دولية رفيعة المستوى، وسينظر مجلس الاتحاد الدولي في نتائج التجارب خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، وفي حالة نجاحها ستظهر للحياة في موسم 2026/2027.