تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم مع عودة دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن عن حزمة تعديلات جديدة لقوانين قبل استئناف دوري أبطال أوروبا.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حزمة تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم في البطولات الخاصة به قبل استئناف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

جاء هذا في بيان حصل جول.كوم على نسخة منه، وظهر من خلاله عدة تغييرات بسيطة في قوانين مختلفة تخص اللعبة.

أبرز تلك التغييرات جاء في ركلات الجزاء، حيث لن يتم إعادة أي ركلة جزاء لو قام حارس المرمى بأي مخالفة، حال لم تؤثر على مسار الكرة.

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وسيحصل حارس المرمى على بطاقة صفراء حال قام بأي مخالفة للمرة الثانية، لكن في المرة الأولى سيتلقى تحذيرًا من حكم اللقاء دون بطاقات.

وفي حال قيام مسدد الركلة وحارس المرمى بأي خطأ في التنفيذ سيتم تحذير المسدد أيضًا بنفس الكيفية بحسب ما أوضح البيان.

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ويعد واحد من أهم التغييرات هو إلغاء الربط بين ركلات الترجيح والمباريات فيما يتعلق بالبطاقات الصفراء، أي أن حارس المرمى الذي يملك بطاقة صفراء من الوقت الأصلي أو الإضافي للمباراة حال قيامه بمخالفة إضافية في ركلات الترجيح لن يحصل على بطاقة حمراء.

يأتي هذا في ظل زيادة الأخطاء التي يقع فيها حراس المرمى بسبب تقنية الفيديو، ولاعتبار ركلات الترجيح مجرد وسيلة لتحديد الفائز وليست جزءًا من المباريات.

جدير بالذكر أن دوري أبطال أوروبا يعود يوم الجمعة بما تبقى من مباريات دور الـ16، على أن ينتهي في دورة مجمعة ستقام في مدينة لشبونة بالبرتغال.