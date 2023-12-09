النادي الملكي يقف عند النقطة 38.

سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره ريال بيتيس في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

التعادل جاء بنتيجة هدف لكل فريق، حيث تقدم الملكي في الشوط الأول بهدف لكنه تم إلغاؤه من قبل تقنية الفيديو بشكل فوري.

ولاحقًا في الشوط الثاني جاء الهدف المعتاد من الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة الـ 53 وبصناعة من المتألق براهيم دياز.

لكن لم يدم تقدم ريال مدريد كثيرصا، فجاء التعديل بصناعة ويليام خوسيه عن طريق إيتور روبيال في الدقيقة الـ 66 وتبادل بعدها الفريقين السيطرة على اللقاء حتى نهايته، رغم ميل الكفة نحو ريال مدريد أكثر.

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بهذه النتيجة يستمر ريال مدريد على قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة أمام جيرونا الذي يحتل المركز الثاني بـ 38 نقطة وبرشلونة صاحب المركز الثالث بـ 34 نقطة، ويواجه الفريقين بعضهما البعض مساء الأحد في نفس الجولة.