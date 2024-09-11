تعثر في كل مكان.. كيليان مبابي يشعل غرفة ملابس منتخب فرنسا!

النجم الفرنسي لا يمر بأفضل فترات مسيرته على الإطلاق

لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لمنتخب فرنسا ونجومه الكبار، والسبب هو مستوى كيليان مبابي الذي فجر كل شيء!.

الهزيمة أمام منتخب إيطاليا دفعت اللاعبين إلى مشاحنات واضحة في غرف الملابس، حيث صب مايك مينيان جام غضبه على كيليان مبابي!.

وقال مينيان إن "هناك أيامًا كان فيها مبابي لاعبًا حاسمًا وأهم نجوم المجموعة، لكنه لم يتحرك بنفس الطريقة أمام إيطاليا" وفقًا لصحيفة "ليكيب".

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كما أن تصريحات أنطوان جريزمان لـ"تيلي فوت" حول تراجع مستواه بسبب التغييرات العديدة التي يجريها ديدييه ديشان زادت الطين بلة.

مبابي رد قبل مباراة بلجيكا بحديث طويل مع اللاعبين، وأكد فيه أن الفريق يحتاج "غطاء تكتيكيًا يمكن اللاعبين الجدد والقدامى من التأقلم بشكل أفضل" في إشارة واضحة إلى ديشان.

رماد المشكلة اتضح من خلال جلوس مبابي على الدكة في مباراة بلجيكا، عدم منح شارة القيادة لمايك مينيان واعطائها لنجولو كانتي، فيما تم تبريره فيما بعد بأن "الديوك لا يمنحون الشارة لأي لاعب تقل مبارياته الدولية عن 60!".