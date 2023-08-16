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تعثر رحيل طارق حامد .. والاتحاد يحصل على موافقة لاعب الهلال السابق!

أحمد فرهود
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جديد سوق نادي الاتحاد الصيفي

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شهدت صفقة انتقال النجم المصري طارق حامد، متوسط ميدان نادي الاتحاد السعودي إلى ضمك، تعثرًا مفاجئًا، خلال الساعات القليلة الماضية.

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طارق البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2022، قادمًا من نادي الزمالك المصري؛ إلا أن إدارة أنمار الحائلي، قررت التخلي عنه بشكل رسمي؛ بعد ضم ثنائي خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

ووفقًا لصحيفة "المدينة"، شهدت الساعات الماضية، خلافات بين النجم المصري وإدارة ضمك، على مدة العقد؛ حيث اشترط اللاعب، التوقيع لمدة عامين، بينما عرض النادي عليه، موسمًا رياضيًا واحدًا فقط.

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وعلى جانب آخر.. اقترب العميد الاتحادي، من التعاقد مع اللاعب مروان الحيدري، حارس مرمى نادي الخليج الحالي والهلال والشباب سابقًا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت صحيفة "عكاظ"، عن تقديم الاتحاد، عرضًا جديدًا إلى نادي الخليج، لحسم صفقة الحيدري؛ خاصة أن اللاعب، أبدى موافقته على الانتقال إلى العميد.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، يبحث عن حارس محلي في الصيف الحالي؛ لتعويض غياب عبد الله الجدعاني، الذي تعرض لإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 74310كريم بنزيما
  • 7470خاليدو كوليبالي
  • 11636روبرتو فيرمينو
  • 5793نجولو كانتي
  • 13548مارسيلو بروزوفيتش
  • 25169صفقة أخرى
137926 الأصوات

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