بعد تعثر انتقاله للتعاون .. عبدالرزاق حمدالله يرفض قطر والإمارات ويوافق على هذا الفريق السعودي الكبير!

تطور جديد في مستقبل عبدالرزاق حمدالله..

شهد مستقبل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تحوّلًا مفاجئًا، خلال الساعات القليلة الماضية.

الاتحاد قرر الاستغناء عن حمدالله، في صيف العام الحالي، ليدخل التعاون السعودي في مفاوضات جادة معه؛ حيث كان قريبًا من إتمام الصفقة، قبل أن تتعثر بسبب بعض الاختلافات المادية.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، دخول نادي الشباب السعودي، في صفقة المهاجم المغربي البالغ من العمر 33 سنة.

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الصحيفة كشفت عن أن النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم نادي مارسيليا الفرنسي، كان الهدف الرئيسي للشبابيين، خلال صيف العام الحالي؛ إلا أن تحول الصفقة إلى القادسية السعودي مؤخرًا، دفع الليث لـ"التفاوض" مع حمدالله.

وأوضحت الصحيفة أن حمدالله أعطى موافقته لنادي الشباب، مع رفض عرضين من قطر والإمارات؛ حيث أنه يفضل البقاء في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن عبدالرزاق حمدالله لعب في قطر مع ناديي الجيش والريان، قبل الانتقال إلى السعودية من بوابة النصر في عام 2018، ومنه للعميد الاتحادي منذ يناير 2022.