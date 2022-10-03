"تعبت من تسجيل الأهداف؟" .. مورينيو يودع هيجواين بعد الاعتزال!

جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لجونزالو هيجواين يبعث برسالة وداع للنجم الأرجنتيني.

بعث المدرب البرتغالي المدير الفني لفريق روما الإيطالي برسالة للنجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب ريال مدريد ونابولي السابق.

جاء هذا في صورة نشرها المدرب السابق لهيجواين عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر عليها رسالته له.

وكتب مورينيو عبر يوميات حسابه على موقع "إنستجرام": "هل أرهقت من تسجيل الأهداف، استمتع بالباقي من حياتك الشخصية".

وكان هيجواين قد أعلن الاعتزال في وقت سابق من اليوم الإثنين من خلال مؤتمر صحفي نظمه له ناديه الأمريكي ليعلن من خلاله نهاية مسيرته الكروية.

وقال هيجواين: "لقد حان اليوم الذي سأقول فيه وداعاً لكرة القدم"، ثم دخل في نوبة بكاء، قبل أن يكمل بشكر عائلته وكل من سانده في مشواره".

وكان هيجواين قد لعب في ريال مدريد تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، قبل أن يرحل الأرجنتيني إلى صفوف نابولي الإيطالي في 2013.

جدير بالذكر أن هيجواين كان يملك الرقم القياسي لأغلى صفقات الدوري الإيطالي عندما انضم إلى صفوف يوفنتوس مقابل حوالي 96 مليون يورو.