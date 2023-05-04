تعاير أشرف حكيمي .. هبة عبوك تشن هجومًا عنيفًا على المغربي!

الممثلة الإسبانية خرجت بتصريحات صادمة ضد أشرف حكيمي بعد انفصالها عنه..

تتصدر عملية الطلاق بين النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والممثلة الإسبانية هبة عبوك عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة.

عبوك وحكيمي دخلا في صراع قانوني حاد بعد المزاعم التي خرجت مؤخرًا باعتداء المغربي على إحدى الفتيات جنسيًا، لتقرر الممثلة الإسبانية الانفصال عنه بعد علاقة طويلة.

هبة عبوك، وفي تصريحات لبرنامج "Sálvame" التلفزيوني نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، شنت هجومًا حادًا على المغربي، لدرجة معايرته بوضعه المالي قبل أن يلتقيا.

وقالت عبوك: "نعيش في عالم ذكوري وكاره للنساء، بالنظر إلى أنه عندما بدأنا علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال، وكنت أكثر شهرة منه".

على أي حال، كانت زوجة لاعب كرة القدم السابقة هادئة في مواجهة الانتقادات التي تتلقاها بسبب مطالباتها المالية في الطلاق: "الشيء الجيد هو أن ما يقولونه لم يعد يؤثر علي، أريد أن أكون متحفظة أكثر، لا أريد أن أؤثر على عائلتنا، أنا واثقة من أن العدالة والمنطق في صفي".

الفترة الماضية شهدت حالة من الشد والجذب بين الثنائي، خاصة بعد التقارير التي ادعت أن أملاك حكيمي بالكامل باسم والدته، ومطالبات عبوك بالحصول على 10 ملايين يورو لإنهاء إجراءات الطلاق.