تعاون فيورنتينا وجلطة سراي يُكسب ريال مدريد الملايين!

الملكي يفوز دوماً

أفادت عدة مصادر مطلعة في إسبانيا وإيطاليا وتركيا بأن فيورنتينا وجلطة سراي في مفاوضات من أجل لاعب ريال مدريد السابق لوكا يوفيتش.

وانضم المهاجم الصربي لصفوف الفيولا مجاناً الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد، ولكن فشل في ترك بصمة قوية بعد أن سجل 13 مرة في 50 مباراة بالموسم المنصرم.

وأكدت "آس" المعلومات المنتشرة في تركيا وإيطاليا عن مفاوضات بين جلطة سراي وفيورنتينا من أجل الصربي مقابل مبلغ يقارب 8-10 مليون يورو.

وكشف التقرير أن رغم بيعه مجاناً قبل عام، ولكن ريال مدريد وضع بنداً يتيح له الحصول على نصف قيمة عملية بيع يوفيتش، ما يقارب من خمسة ملايين يورو إذا تمت الصفقة.

يذكر أن يوفيتش انضم إلى ريال مدريد قادماً من آينتراخت فرانكفورت وقتها مقابل 60 مليون يورو في صيف 2019، ولكن فشل بشكل كبير مع العملاق الإسباني.