تعاند كريستيانو رونالدو؟ رد فعل صادم من جورجينا على صورة جائزة ليونيل ميسي!

أحمد الغنامأحمد الغنام
Georgina Rodriguez, Antonela Rocuzzo, Lionel Messi GFXGoal / Getty
ليونيل ميسيكريستيانو رونالدوباريس سان جيرمانالنصردوري روشن السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1

رد فعل غير متوقع من جورجينا على صورة ميسي وأنتونيلا..

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في حدث غير متوقع، قامت جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بالتفاعل مع صورة نشرتها أنتونيلا روكوزو زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي لتهنئته بالحصول على جائزة لورويس للتفوق الرياضي.


بعد الاحتفال بالحدث الذي أقيم في العاصمة الفرنسية، باريس، نشرت أنتونيلا صورة تجمعها مع ميسي عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، مع تعليق: "حبي، مبروك، أنت تستحق كل هذا وأكثر".

مجموعة الصور التي نشرتها أنتونيلا من الحفل جذبت أكثر من مليوني إعجاب، وآلاف التعليقات، لكن التعليق الذي أثار الجدل أكثر من غيره، كان تعليق جورجينا.

صديقة رونالدو، وفي واقعة ربما يكون الأولى من نوعه على منشورات أنتونيلا كتبت قائلة: "أنت مذهلة"، لتلتقط العديد من وسائل الإعلام الإسبانية مثل صحيفة "موندو ديبورتيفو" ذلك التعليق المفاجئ.

التعليق النادر يمكن أن يُنظر إليه على أنه حلقة جديدة في التوتر السائد بين رونالدو وجورجينا، حيث أشارت العديد من التقارير إلى سوء العلاقة بينهما مؤخرًا، رغم محاولات الثنائي لنفي ذلك أكثر من مرة.

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