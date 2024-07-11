"تعاقد وفسخ في 5 أيام".. سييرا يطالب ناديه الجديد بالرحيل والإدارة تتجه للتصعيد

خلاف مفاجئ وقع بين سييرا وإدارة النادي..

في واقعة تستحق التواجد بقائمة أسرع فترات التعاقد مع المدربين في تاريخ الكرة السعودية، طالب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني الجديد لفريق العروبة، الرحيل عن النادي وفسخ تعاقده بعد 5 أيام فقط.

وكان العروبة قد وقًع عقدًا مع لويس سييرا في 5 يوليو الجاري، ليقود الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، في رابع تجربة للمدرب التشيلي الذي يغيب عن مقاعد البدلاء لمدة عام كامل، بعد الاتحاد (فترتين) والطائي ثم الوحدة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن سييرا أرسل بريدًا إليكترونيًا - عبر محاميه - إلى إدارة العروبة، للمطالبة بفسخ عقده؛ نتيجة اختلاف بينه وبين الإدارة، وذلك بعد 5 أيام من توقيع النادي عقد رسمي مع المدرب صاحب الـ55 عامًا، حيث تم إرسال أوراق العقد عبر (إيميل)، وتمت الموافقة على كافة البنود، ليقوم سييرا بالتوقيع على العقود وإعادة إرسالها إلى النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، أبدى مسؤولو نادي العروبة، استياءً كبيرًا من موقف سيييرا، حيث تعتزم الإدارة رفع شكوى رسمية ضد المدرب التشيلي، ردًا على طلب فسخ العقد.

ووقع الخلاف بين إدارة العروبة وسييرا، بعدما طالب المدرب التشيلي، خلال اجتماع (أون لاين)، بعدة شروط، أبرزها أن تكون كافة التعاقدات مع اللاعبين عن طريقه، وهو ما رفضته الإدارة، ليفاجأوا بوصول بريد إليكتروني، الأربعاء، يتضمن طلب مدرب الاتحاد الأسبق، بفسخ عقده، ليتم دراسة الأمر من قِبل الإدارة القانونية، قبل رفع شكوى رسمية.

وكان العروبة قد دشّن هويته الجديدة، بعد العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، ليصبح الشعار الثالث في تاريخ النادي الذي تأسس عام 1975، علمًا بأن ممثل الجوف قد عاد إلى دوري المحترفين، بعد احتلال وصافة جدول دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 64 نقطة.