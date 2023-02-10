هل سيتعاقد الهلال مع ميسي؟

علق الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، على إمكانية ضم فريقه للنجم ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على أن نادي الهلال يكثف محاولاته من أجل التعاقد مع ميسي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد بنهائي مونديال الأندية: "كرة القدم السعودية تكبر بشكل ملحوظ، ولدينا القدر على جلب أفضل اللاعبين العالميين مثل كريستيانو رونالدو.

وعن إمكانية ضم الهلال للنجم الأرجنتيني ميسي، قال دياز: "من غير المستغرب أن يحضر لم لا، علينا الآن أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

ويواجه الهلال نظيره ريال مدريد الإسباني مساء غدٍ السبت، في نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا في المغرب.