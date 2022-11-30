تعاقد النصر مع رونالدو؟ "صفقة خاسرة فنيًا وماليًا!"

هل يستفيد النصر من صفقة رونالدو؟

انتقد الإعلامي الرياضي علي الزهراني، فكرة تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تردد أخبار قوية خلال الساعات الماضية، تؤكد اقتراب ارتداء رونالدو للقميص الأصفر.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على أن رونالدو اقترب من الموافقة على الانتقال إلى نادي النصر السعودي لمدة عامين، على أن يحصل على راتب يصل إلى 200 مليون يورو. "اقرأ التفاصيل"

الزهراني نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، ينتقد فيها التعاقد مع رونالدو الذي اقترب من عامه الـ40.

التعاقد مع لاعب اقترب من دخول الـ 40 عامًا وبنصف مليار يورو ، قرار خاطئ وصفقة خاسرة فنيًا وماليًا . — علي الزهراني (@Ali1alzhrani) November 30, 2022

وجاء نص ما كتبه علي الزهراني كالآتي: "التعاقد مع لاعب اقترب من دخول الـ40 عامًا وبنصف مليار يورو، قرار خاطئ وصفقة خاسرة فنيًا وماليًا".

وأصبح رونالدو لاعبًا حرًا خلال الوقت الحالي، بعدما قام نادي مانشستر يونايتد بفسخ التعاقد معه، بعد تصريحاته التي أطلقها ضد إدارة النادي الإنجليزي، ومدربه تين هاج، بالإضافة إلى بعض زملائه اللاعبين.