تعاطفًا مع أوسيمين .. مدرب نيجيريا مهاجمًا نابولي: ما فعلوه هو الأسوأ

مدرب نيجيريا يهاجم إدارة نابولي بعد تصرفها مع أوسيمين...

فتح جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، النار على نادي نابولي، بعد تصرف الأخير مع فيكتور أوسيمين، لاعب الفريق وأزمة العنصرية.

واندلعت في الفترة الأخيرة، أزمة بين نادي نابولي ولاعبه أوسيمين، بعدما نشر فريق الجنوب الإيطالي، مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يسخر فيه من اللاعب بعد إهداره ركلة جزاء.

مقطع الفيديو تسبب في غضب اللاعب ووكيل أعماله الذي خرج وتحدث عن الأمر، وقام اللاعب بحذف كل صوره بقميص نابولي من على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بيسيرو في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" حول الأزمة: "هذا الفيديو يخرج ومن النادي؟! إذا حدث من خارج النادي يكون أمرًا سيئًا، ولكن ما فعله نابولي هو الأسوأ لا يمكن أن يحدث هذا".

وتابع: "أوسيمين كان حزينًا فالأمر ليس سهلًا عليه، إنه لا يفهم ذلك ولا يعرف السبب، ما فعله نابولي كان أمرًا سيئًا بالطبع كان من الأفضل ألا يفعلوا ذلك".

ومن جانبها كانت إدارة نابولي قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه أنه لا توجد أي نية لعدم احترام النجم النيجيري، ولكن النادي لم يقدم الاعتذار في هذا البيان، بعدما رفض أوسيمين الاحتفال بهدفه أمام أودينيزي.