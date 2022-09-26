تعارض قمتين .. رابطة الليجا تُعلن موعد انطلاق الكلاسيكو

سيشهد يوم 16 أكتوبر المقبل تعارض قمتين في الليجا والبريميرليج.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" موعد انطلاق مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة التاسعة من الليجا، والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر القادم.

قبل الكلاسيكو، سيلعب برشلونة مع إنتر ميلانو في كامب نو يوم الأربعاء 12 أكتوبر، بينما يسافر ريال مدريد إلى بولندا لمواجهة شاختار دونيتسك يوم الثلاثاء 11 أكتوبر في وارسو.

ما هو موعد الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة؟

وتنطلق مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة وربع مساًء بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

ويشهد يوم 16 أكتوبر قمة أخري، حيث يتواجه ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب آنفيلد في الأسبوع ال11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الخامسة ونصف مساًء بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة ونصف مساًء بتوقيت مكة المكرمة، مما يعنى تعارض المباراتين في التوقيت، في حالة عدم تغيير موعد المباراة، بسبب وجود العديد من المؤجلات بعد وفاة الملكة إليزابيث، وتوقف مسابقة الدوري.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي محصلًا 17 نقطة، بينما بتواجد ليفربول في المركز الثامن برصيد تسع نقاط.