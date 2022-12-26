تعادل عسيري للنصر .. الهلال يعود بنقطة من ملعب مرسول بارك

العالمي يحافظ على الصدارة والهلال يأتي رابعًا

خطف النصر نقطة تعادل صعبة في ديربي الرياض أمام الهلال بهدفين لكل منهما، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

بعد مرور خمس دقائق فقط من انطلاق المباراة، تجمع لاعبو النصر حول حكم اللقاء مطالبين باحتصاب ضربة جزاء لصالحهم، بداعي وجود لمسة يد، لكنه أشار بعدم وجود أي خطأ.

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Shahid

فيما افتتح الزعيم التهديف في اللقاء في الدقيقة العاشرة، بعدما استقبل أوديون إيجالو عرضية أرضية من الجهة اليسرى من لوسيانو فييتو، أسكنها الشباك بسهولة.

واضطر الهلال لإجراء أول تغيير في الدقيقة 21 بعدما تعرض الظهير الأيمن محمد البريك للإصابة بعد تدخل قوي من لاعب النصر أيمن يحيى، لينزل ناصر الدوسري بدلًا منه.

العالمي دخل الشوط الثاني بضغط هجومي كبير، قوبل بتألق من حارس الأزرق عبد اللع المعيوف، لكن نجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في اختراق حاجز المعيوف في الدقيقة 56 بنجاح، محرزًا هدف التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة، أشار الحكم بوجود ضربة جزاء لصالح الضيوف، بعد عرقلة سلطان الغنام لناصر الدوسري، سجل منها سالم الدوسري الهدف الثاني للزعيم، بعدما سدد الكرة على يمين الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 88، عن طريق البديل عبد الرحمن غريب، ليخترق الدفاع الحديدي للهلال وحاجز حارسه القوي المعيوف.

التعادل رفع رصيد العالمي للنقطة 23 في صدارة جدول الترتيب، فيما يأتي الزعيم في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.