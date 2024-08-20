نيران التعادل مع مايوركا تشعل غرف ريال مدريد.. تصريحات رودريجو تتسبب في المشاكل

النجم البرازيلي تحدث بما لا يجب أن ينطق!

تسبب اللاعب البرازيلي رودريجو جوس نجم ريال مدريد في الكثير من الجدل في الساعات القليلة الماضية بسبب رسالة نشرها عبر قناته الرسمية على "واتساب".

جاءت تلك الرسالة بعد التعادل بهدف لمثله أمام فريق ريال مايوركا في المباراة الافتتاحية بالدوري الإسباني، ومثلها يكون معتادًا لكن محتواها كان هو السبب في ذلك الجدل.

حيث كتب اللاعب: "نتيجة المواجهة لم تكن كما نريد، هنا في الدوري الإسباني لكل نقطة أهميتها، أنا سعيد بالهدف وتطور الفريق ولكن الأسبوع الماضي تحدثوا عن الثلاثي جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، الآن ربما عليهم أن يضعوا حرف الراء بجوارهم (يقصد أول حرف من اسمه)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تم حذف تلك الرسالة لاحقًا، وأكد ماريو كورتيجانا الصحفي الخاص بأخبار ريال مدريد في "ذا أتلتيك" أنها كانت رسالة حقيقية وأن اللاعب مسحها لأنها تسببت في بعض المشاكل.

جدير بالذكر أن رودريجو كان هو صاحب الهدف الوحيد لريال مدريد في مواجهة مايوركا وقدم مستويات طيبة في المباراة الأخيرة.