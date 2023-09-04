هل تظهر وطنية النصر؟ .. اقتراح بنقل ساديو ماني إلى الاتحاد بعد تعثر صفقة محمد صلاح

هل يتحوّل هذا المقترح التاريخي إلى واقع؟!

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يُعاني نادي الاتحاد السعودي بشدة، لحسم صفقاته العالمية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، على الرغم من أنه تنتظره استحقاقات مهمة؛ أبرزها المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

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الاتحاد يشارك في مسابقة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر القادم؛ باعتباره بطلًا لدوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

وفي هذا السياق.. اقترح الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، "نقل" النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى العميد الاتحادي، خلال الصيف الحالي؛ على سبيل الإعارة.

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واعتبر الذايدي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن نقل ماني وواحد من ثنائي النصر الدفاعي عبد الإله العمري أو علي لاجامي، إلى نادي الاتحاد، أصبح ضرورة قسوة؛ بعد تعثر العميد، في التعاقد مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، بالإضافة إلى فشله في ضم قلب دفاع عالمي.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "النصر لن يتأثر برحيل العمري أو لاجامي بالتحديد؛ خاصة أنه يضم في صفوفه مدافعًا كبيرًا"؛ في إشارة إلى الإسباني إيمريك لابورت، القادم في الصيف الحالي، من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشدد محمد الذايدي، على أن تنفيذ هذا المقترح؛ سيكون أكبر دعم من نادي النصر، إلى فريق سيمثل الوطن بأكمله، في كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي، لا يزال متمسكًا ببقاء صلاح، مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، على الرغم من تقديم الاتحاد، عرضًا يزيد عن الـ150 مليون جنيه إسترليني.

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