تطور يُسعد الهلال .. تحديد موعد انضمام نيمار إلى الزعيم للإعداد للموسم المقبل

تعرف على آخر تطورات إصابة نيمار

تحدد موعد انضمام النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى ناديه من أجل الإعداد للموسم المقبل، وذلك بعدما خضع إلى اختبارات عضلية بأحد مراكز التأهيل في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

ويستغل نيمار وجوده بجوار منتخب بلاده في الولايات المتحدة المشاركة في كوبا أمريكا، ويواصل برنامجه التأهيلي، وذلك تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي والغضروف بالركبة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن نيمار سينضم إلى مرحلة الإعداد الخاصة بالزعيم يوم الإثنين المقبل، بعد عودته من الإجازة، استعدادًا للموسم المقبل.

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الإسباني خوان خيمينيز طبيب الهلال، يُتابع بنفسه آخر التقارير حول تأهيل نيمار، استعدادًا لعودته، حيث سيحدد الطبيب موعد دخوله للتدريبات الجماعية.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة في الركبة في شهر أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل ضد أوروجواي، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعدما لعب مع الهلال 5 مباريات فقط.