تطور كبير .. الكشف عن آلية زيادة أجانب أندية دوري روشن إلى 10 لاعبين!

تعرف على طريقة تسجيل اللاعبين 10 لاعبين أجانب

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تمتلك الأندية السعودية خلال الوقت الحالي، القدرة على ضم 8 لاعبين أجانب بحد أقصى لكل لاعب، وهو الأمر الذي دفع الأندية للتعاقد مع لاعبين مميزين وخلق تنافسًا قويًا بين جميع اللاعبين، ولكن هناك نية لزيادة عدد الأجانب.

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وعلى الرغم من أن عدد اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية وصل إلى 8 لاعبين لكل فريق، إلا أن بعض الأندية أبدت رغبتها في ضم عدد أكبر من اللاعبين الأجانب.

وكشف الصحفي طلال العتيبي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن اتحاد الكرة السعودي سيسمح للأندية بضم 10 لاعبين أجانب مستقبلًا.

وأشار العتيبي إلى أنه خلال اجتماع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، تم الاتفاق على تسجيل 9 لاعبين أجانب لكل فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأضاف طلال أن اللجنة قررت أنه بداية من الموسم المقبل 2024-2025 سيتمكن كل فريق من ضم 10 لاعبين أجانب، بداية من فترة الانتقالات الصيفية 2024.

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