تطور خطير .. النصر يقحم ثنائي جديد من الهلال في أزمة "المتمردين"

تطورات جديدة في أزمة متمردي السعودية..

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لا حديث في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، إلا على أزمة "المتمردين"، والتي اشتعلت على هامش مشاركة المنتخب الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم آسيا، بالدوحة القطرية، والتي انتهت من دور ثمن النهائي.

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الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، استبعد قائد الهلال سلمان الفرج، وثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، بالإضافة إلى علي هزازي وخالد الغنام، من قائمة كأس آسيا؛ بحجة تمردهم.

هذا السداسي نفى كل الاتهامات الموجهة إليهم من مانشيني؛ مع فتح لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تحقيقًا موسعًا في الأزمة، قبل اتخاذ قرارات نهائية؛ سواء بإيقافهم أو إثبات براءتهم

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ"، عن طلب نادي النصر، من الاتحاد السعودي لكرة القدم، استدعاء محمد كنو وياسر الشهراني، ثنائي نادي الهلال؛ لجلسة استماع، أسوة بالسداسي المتورط في الأزمة.

الصحيفة أشارت إلى أن النصر أكد في طلبه، على أن كنو والشهراني، تعرضا لمواقف سلبية خلال الفترة الماضية، من المدرب الإيطالي والجهاز الإداري للمنتخب أيضًا.

ولم يتضح - حتى الآن -، هل سيستجيب اتحاد الكرة لـ"طلب" النصر، ويقوم باستدعاء ثنائي الزعيم الهلالي، أم يرفضه بشكل رسمي.

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