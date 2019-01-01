تطور جديد في مفاوضات النصر مع السنغالي مباي دياني

النصر يرغب في التعاقد مع اللاعب السنغالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نقلت تقارير صحفية تركية أخر التطورات في مفاوضات إدارة نادي النصر مع اللاعب السنغالي مباي دياني مهاجم نادي جلطة سراي التركي.

النصر يرغب في التعاقد مع اللاعب السنغالي الذي أرتدى من قبل قميص نادي الشباب، ولكنه لم يظهر بالشكل المتوقع ليرحل حينها عن الدوري السعودي دون إنجازات.

دافيلا وكيل أعمال اللاعب السنغالي مباي دياني قال في تصريحاته لشبكة NTV Spor أن موقف اللاعب سيتضح خلال الأيام المقبلة.

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وقال وكيل اللاعب : "خلال الساعات القليلة القادمة سيحسم نادي جلطة سراي موقفه من انتقال اللاعب لنادي النصر في ظل إصرار اللاعب على الرحيل".

وكانت تقارير خلال الأيام الماضية قد أشارت إلى أن المقابل المادي الذي عرضته إدارة النصر على نظيرتها في بالنادي التركي لم يكن مٌقنعًا.

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يُذكر أن تقرير صحفية تركية قد أشارت إلى أن المفاوض النصراوي أقترح ضم أحمد موسى في هذه الصفقة، من أجل إقناع مسؤولي جلطة سراي بإنهاء الصفقة.