تطور جديد في تجديد عقد سعود عبد الحميد مع الاتحاد

لاعب الاتحاد قد يستمر مع فريقه

تواصل إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، سعيها خلال الفترة الحالية لتجديد عقد الظهير الأيمن سعود عبد الحميد، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

سعود عبد الحميد أصبح خلال الوقت الحالي حرًا، ومازالت إدارة الاتحاد تحاول إقناعه بالتجديد، وسط اهتمامًا من جانب بعض الأندية المنافسة للحصول على توقيعه.

إلى أين وصلت إدارة الاتحاد في مسألة تجديد سعود عبد الحميد؟

أكد الإعلامي الرياضي عادل الماس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن نادي الاتحاد ينتظر فراغ سعود عبد الحميد من مشاركته مع المنتخب السعودي.

الماس كتب تغريدة جاء فيها: "تنتظر إدارة نادي الاتحاد فراغ اللاعب سعود عبد الحميد، من مشاركته مع المنتخب السعودي، من أجل حسم تجديد عقده مع العميد لمدة 3 سنوات قادمة".

ومن المقرر أن يتم حسم التجديد خلال الأيام القادمة، ليستمر سعود عبد الحميد مع الاتحاد لسنوات قادمة.

تنتظر ادارة نادي الاتحاد@ittihad فراغ اللاعب سعود عبدالحميد من مشاركته مع المنتخب السعودي .. من أجل حسم تجديد عقده مع العميد لمدة ثلاثة سنوات قادمة . pic.twitter.com/sdv29f5rwZ — Adel Almas (@almas_adel) September 1, 2021

من هي الفرق التي تريد الحصول على خدمات سعود عبد الحميد؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر يريد التعاقد مع سعود عبد الحميد خلال الفترة القادمة، على أن ينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مع انتهاء عقده مع الاتحاد.

كما انتشرت بعض الأخبار أيضًا، حول اهتمام نادي الشباب بالتعاقد مع سعود عبد الحميد، ولكن نادي الاتحاد متمسك باستمرار اللاعب الشاب.

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ما هي تفاصيل عروض الاتحاد ومنافسيه؟

نادي الاتحاد عرض على سعود عبد الحميد، الحصول على مبلغ 5 ملايين ريال سنويًا، ضمن عقد يمتد إلى 4 سنوات قادمة، ولكن اللاعب يريد رفع المبلغ.

وأما عن نادي النصر، فأبدت إدارته برئاسة مسلي آل معمر، استعدادها دفع مبلغ 7.5 ملايين ريال سعودي سنويًا، في عقد يمتد 5 سنوات.

ومازال اللاعب يدرس الأمور جيدًا خلال الوقت الحالي، من أجل اتخاذ القرار المناسب له، والذي قد يكون استمراره مع الاتحاد لسنوات قادمة.

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